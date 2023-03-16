В Киевской области - отключение света: где не будет электричества

Графики будут действовать в трех районах.
В четверг, 16 марта, в Киевской области применили стабилизационные отключения света. Жители нескольких районов частично будут без электричества.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
Отмечается, что в части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов происходят отключения. Электричество будет выключаться по стабилизационным графикам. Их можно просмотреть на сайте.
В ДТЭК объясняют, что из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов.
"По команде "Укрэнерго" были применены стабилизационные отключения по графикам", — говорится в сообщении.
Напомним, на 16 марта НЭК "Укрэнерго" ввело ограничение для Житомирской области. Да, в Бердичевском районе возможны отключения электроэнергии.
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