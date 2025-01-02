В Киевской области отец во время ссоры ударил сына ножом: тот умер на месте

Теперь 73-летний мужчина может провести 15 лет за решеткой.

В Киевской области мужчина во время конфликта смертельно ранил сына.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

На днях в полицию поступило сообщение об убийстве в городе Кагарлык. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Обуховского районного управления полиции.

Полицейские установили, что конфликт начался между матерью и ее взрослым сыном. В ссору вмешался 73-летний отец, который во время спора схватил нож и нанес 42-летнему сыну несколько ударов в грудь. От полученных травм потерпевший умер на месте.

Полицейские задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи, при процессуальном руководстве Кагарлыкского отдела Обуховской окружной прокуратуры, сообщили мужчине о подозрении по факту умышленного убийства (ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Яготине правоохранители задержали 48-летнего мужчину, которого подозревают в нанесении смертельного ножевого ранения соседу с инвалидностью.

Читайте также: