На Киевщине мужчина превращал уклонистов в "волонтеров": как его наказали

Мужчине грозит наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Прокуроры Белоцерковской окружной прокуратуры доказали в суде вину 30-летнего жителя Киевщины, который организовывал незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Он разработал схему, позволяющую военнообязанным мужчинам выезжать за границу во время военного положения.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

За 5500 долларов США они предлагали фальшивые документы и внесение данных в систему "Путь" под видом волонтеров, обещая беспрепятственное пересечение границы.

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 332 УК Украины и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы, а также лишение права занимать соответствующие должности сроком 2 года и конфискацию имущества.

Мужчина действовал по предварительному сговору с группой сообщников, объявленных в розыск.

Расследование проводило Белоцерковское РУП ГУНП в Киевской области при оперативном сопровождении СБУ.

Ранее в Киеве задержали двух граждан, которые предлагали мужчинам несколько схем во избежание мобилизации. К совершению преступления причастны двое местных жителей 19 и 35 лет.

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