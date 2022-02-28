В Киевской области оккупанты уничтожили музей с уникальными произведениями Марии Приймаченко: фото

В музее было более двух десятков работ гениальной украинской художницы.

В селе Иванкове Киевской области, где в воскресенье, 27 февраля, произошло ожесточенное сражение, российские оккупанты уничтожили местный музей, в котором хранились уникальные произведения Марии Приймаченко.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице собирательница и исследовательница украинской старины и искусства Устина Стефанчук

“С*ки московитские, своей культуры не имеете, а то, что имеете, не цените и чужое уничтожайте. Хотя, что удивляться, у вас разрушение в крови, вся ваша история это история грабежа и террора. Приймаченко вам, м*даки, не прощу никогда!” – эмоционально написала она.

Информацию об уничтожении музея подтвердила также директор Вышгородского государственного историко-архитектурного заповедника Влада Литовченко. По ее словам, в музее в Иванкове хранилось более двух десятков работ гениальной украинской художницы.

Это заведение только недавно обновили — сделали его современным, интерактивным. Музей считался одним из лучших в Киевской области. Вместе с картинами Марии Приймаченко здесь погибло много других работ, в частности выдающейся ткали, вышивальщицы Анны Верес.

Фотографии работ народной художницы, сгоревших в помещении музея, опубликовал в соцсети журналист Сергей Бахин.

Напомним, в Василькове под Киевом оккупанты разрушили КНЗ КОР "Васильковский профессиональный лицей".

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