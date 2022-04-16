В Киевской области оккупанты полностью разрушили 546 объектов инфраструктуры, частично повреждено 1329 сооружений

В Киевской области оккупанты полностью разрушили 546 объектов инфраструктуры, частично повреждено 1329 сооружений

В пгт Макаров повреждено около 40% построек.

По предварительной оперативной информации территориальных громад Киевщины, значительные повреждения и разрушения получили 1875 объектов. Из них 546 разрушены полностью, 1329 частично повреждены.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк

Полностью разрушены 28 многоэтажных домов, 441 частный дом, 8 заведений образования, 4 заведения здравоохранения, 8 заведений культуры и 2 спортивных заведения.

В ходе обследований обнаружены значительные разрушения:

В с. Мыла (Дмитровская громада) полностью разрушены два верхних этажа 6-ти этажного дома.

Разрушен жилищный фонд в с. Загальцы (Бороденская громада).

В пгт Бородянка из 29 многоэтажных жилых домов, 8 полностью разрушены, 21 – частично.

Повреждены дома, библиотека и актовый зал в с. Обуховичи (Иванковская громада).

Потерпела разрушение и разграбление школа в с. Катюженка.

В с. Святопетровское (Белогородская громада) разрушены двухэтажные частные жилые дома.

Катастрофические разрушения в с. Андреевка (Макаровская громада), полностью разрушено более 10 зданий, другие имеют значительные повреждения.

Потерпели повреждения около 40% зданий в пгт Макаров.

В с. Термаховка (Иванковская громада) полностью разрушены около 5 частных жилых домов.

В с. Демидов (Димерская громада) – подтопление домов вследствие подрыва дамбы на р. Ирпень.

Напомним, россияне нанесли ракетные удары по Львовщине, истребители слетали с аэродрома в Беларуси.

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