В Киевской области оккупанты полностью разрушили 546 объектов инфраструктуры, частично повреждено 1329 сооружений

В пгт Макаров повреждено около 40% построек.
По предварительной оперативной информации территориальных громад Киевщины, значительные повреждения и разрушения получили 1875 объектов. Из них 546 разрушены полностью, 1329 частично повреждены.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк
Полностью разрушены 28 многоэтажных домов, 441 частный дом, 8 заведений образования, 4 заведения здравоохранения, 8 заведений культуры и 2 спортивных заведения.
В ходе обследований обнаружены значительные разрушения:
В с. Мыла (Дмитровская громада) полностью разрушены два верхних этажа 6-ти этажного дома.
Разрушен жилищный фонд в с. Загальцы (Бороденская громада).
В пгт Бородянка из 29 многоэтажных жилых домов, 8 полностью разрушены, 21 – частично.
Повреждены дома, библиотека и актовый зал в с. Обуховичи (Иванковская громада).
Потерпела разрушение и разграбление школа в с. Катюженка.
В с. Святопетровское (Белогородская громада) разрушены двухэтажные частные жилые дома.
Катастрофические разрушения в с. Андреевка (Макаровская громада), полностью разрушено более 10 зданий, другие имеют значительные повреждения.
Потерпели повреждения около 40% зданий в пгт Макаров.
В с. Термаховка (Иванковская громада) полностью разрушены около 5 частных жилых домов.
В с. Демидов (Димерская громада) – подтопление домов вследствие подрыва дамбы на р. Ирпень.
Напомним, россияне нанесли ракетные удары по Львовщине, истребители слетали с аэродрома в Беларуси.
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