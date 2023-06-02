В Киевской области объявлено штормовое предупреждение: ожидается гроза

Непогода будет продолжаться до конца суток.

В Киеве и Киевской области в ближайшее время ожидается гроза. Ненастье будет продолжаться до конца суток.

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре".

"В ближайшее время, с сохранением до конца суток 2 июня, гроза", — говорится в предупреждении.

Из-за непогоды объявлен уровень опасности. Такие погодные условия опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды.

Напомним, что 2 июня в Украине объявлено штормовое предупреждение. На западе страны ожидаются грозы и шквалы.

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