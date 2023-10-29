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В Киевской области объявлена воздушная тревога: возможна работа ПВО

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В Киевской области объявлена воздушная тревога: возможна работа ПВО

Воздушная тревога

По данным мониторинговых каналов, вражеский БПЛА находился в Бучанском районе.

По состоянию на 15.00 в Киевской области объявлена воздушная тревога. Причина – разведывательный беспилотник противника.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил Украины.

По данным ведомства, в области возможна работа противовоздушной обороны.

Как пишут мониторинговые каналы, вражеский разведывательный БПЛА – в воздушном пространстве Бучанского района Киевской области. Он изменяет направления движения.

По данным интерактивной карты тревог, по состоянию на 15:06 сирены также раздаются в Херсонской и Запорожской областях. Руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малышко предупредил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБ/КАР).

"Активность тактической авиации противника. Угроза применения авиационного вооружения (КАБ/КАР) для переднего края Запорожской области", — написал он.

Напомним, утром 29 октября РФ вывела в Черное море подводный ракетоноситель. Сколько "Калибров" наготове — читайте ЗДЕСЬ.

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Дата публикации
Просмотры
583
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