В Киевской области объявили воздушную тревогу: что угрожает

В Воздушных силах сообщили о движении российских дронов в воздушном пространстве Украины.
Вечером в среду, 19 марта, в Киевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.
Судя по официальной карте воздушных тревог, угроза для жителей Киевщины объявлена в 21:02.
В Воздушных силах сообщили о движении российских дронов в воздушном пространстве Украины с трех сторон.
"Продолжается мероприятие новых групп вражеских дронов с юга (Херсонская, Запорожская области), востока (Донецкая, Луганская области) и севера (Сумская)", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 19 марта после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Киеве прозвучал ряд взрывов.
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