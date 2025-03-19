В Киевской области объявили воздушную тревогу: что угрожает

В Воздушных силах сообщили о движении российских дронов в воздушном пространстве Украины.

Вечером в среду, 19 марта, в Киевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

Судя по официальной карте воздушных тревог, угроза для жителей Киевщины объявлена в 21:02.

В Воздушных силах сообщили о движении российских дронов в воздушном пространстве Украины с трех сторон.

"Продолжается мероприятие новых групп вражеских дронов с юга (Херсонская, Запорожская области), востока (Донецкая, Луганская области) и севера (Сумская)", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 19 марта после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Киеве прозвучал ряд взрывов.

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