В Киевской области объявили о первом уровне опасности: что произошло

Синоптики предупредили о сильном тумане в Киевской области.

В Киевской области сегодня, 2 марта, объявили о первом уровне опасности. В регионе ожидается сильный туман.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

По данным синоптиков, в Киевской области объявили о первом уровне опасности – "желтый".

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. До конца дня 2 марта удержится туман, видимость 200-500 м. І уровень опасности, желтый", – говорится в сообщении.

Отметим, что украинские синоптики прогнозируют, что в начале марта активизируется циклоническая деятельность, что приведет к осадкам в виде снега и дождя в большинстве регионов, а также существенному повышению температуры воздуха. Кроме того, будет происходить постепенное изменение воздушных масс с сухой морозной на более теплую.

Напомним, 1-2 марта территория Украины будет пересекать атмосферный фронт, который принесет дождь и мокрый снег.

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