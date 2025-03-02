В Киевской области объявили о первом уровне опасности: что произошло

Синоптики предупредили о сильном тумане в Киевской области.
В Киевской области сегодня, 2 марта, объявили о первом уровне опасности. В регионе ожидается сильный туман.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
По данным синоптиков, в Киевской области объявили о первом уровне опасности – "желтый".
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. До конца дня 2 марта удержится туман, видимость 200-500 м. І уровень опасности, желтый", – говорится в сообщении.
Отметим, что украинские синоптики прогнозируют, что в начале марта активизируется циклоническая деятельность, что приведет к осадкам в виде снега и дождя в большинстве регионов, а также существенному повышению температуры воздуха. Кроме того, будет происходить постепенное изменение воздушных масс с сухой морозной на более теплую.
Напомним, 1-2 марта территория Украины будет пересекать атмосферный фронт, который принесет дождь и мокрый снег.
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