Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киевской области обнаружили россиянина с разрисованным паспортом: написал "Путин х..ло" (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
2628
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киевской области обнаружили россиянина с разрисованным паспортом: написал "Путин х..ло" (фото)

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Мужчина заявил, что возвращаться в Россию не желает.

В Киевской области пограничники обнаружили гражданина России, который превысил срок пребывания в Украине. В своем загранпаспорте россиянин нарисовал флаг Украины и написал "Украина превыше всего", "Путин х..ло".

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Графу "гражданство" мужчина вообще зачеркнул. Он рассказал, что возвращаться в Россию не желает.

Для дальнейшей проверки мужчину передали Национальной полиции Украины.

© Государственная пограничная служба Украины
Фото: Государственная пограничная служба Украины

Напомним, в Киевской области депутат напал на полицейских. Мужчина спровоцировал конфликт, сорвал бодикамеру, плевался и угрожал физической расправой.

Обращение Зеленского к россиянам, БМП Marder и Patriot от Германии – новости на утро 6 января

Обращение Зеленского к россиянам, БМП Marder и Patriot от Германии – новости на утро 6 января

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2628
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация