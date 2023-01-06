В Киевской области обнаружили россиянина с разрисованным паспортом: написал "Путин х..ло" (фото)

Мужчина заявил, что возвращаться в Россию не желает.

В Киевской области пограничники обнаружили гражданина России, который превысил срок пребывания в Украине. В своем загранпаспорте россиянин нарисовал флаг Украины и написал "Украина превыше всего", "Путин х..ло".

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Графу "гражданство" мужчина вообще зачеркнул. Он рассказал, что возвращаться в Россию не желает.

Для дальнейшей проверки мужчину передали Национальной полиции Украины.

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Напомним, в Киевской области депутат напал на полицейских. Мужчина спровоцировал конфликт, сорвал бодикамеру, плевался и угрожал физической расправой.

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