В Киевской области обнаружили россиянина с разрисованным паспортом: написал "Путин х..ло" (фото)

Мужчина заявил, что возвращаться в Россию не желает.
В Киевской области пограничники обнаружили гражданина России, который превысил срок пребывания в Украине. В своем загранпаспорте россиянин нарисовал флаг Украины и написал "Украина превыше всего", "Путин х..ло".
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Графу "гражданство" мужчина вообще зачеркнул. Он рассказал, что возвращаться в Россию не желает.
Для дальнейшей проверки мужчину передали Национальной полиции Украины.
Напомним, в Киевской области депутат напал на полицейских. Мужчина спровоцировал конфликт, сорвал бодикамеру, плевался и угрожал физической расправой.
Читайте также: