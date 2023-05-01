В Киевской области обнаружили обломок реактивного снаряда "Ураган" (фото)

Специалисты изъяли обломок снаряда от реактивной системы залпового огня.

В Вышгородском районе Киевской области правоохранители изъяли обломок российского реактивного снаряда "Ураган".

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Об опасной находке сообщил местный житель. Специалисты осмотрели и изъяли очередное доказательство преступлений, совершенных русскими солдатами против жителей области.

В Киевской области обнаружили обломок реактивного снаряда "Ураган".

Небитов призвал не игнорировать правила безопасности и сразу сообщать о подозрительных предметах правоохранительным органам.

Напомним, в Киевской области обнаружили и обезвредили реактивную гранату и противотанковые мины (фото, видео).

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