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В Киевской области обнаружили обломок реактивного снаряда "Ураган" (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
586
Время на прочтение
1 мин
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В Киевской области обнаружили обломок реактивного снаряда "Ураган" (фото)

В Киевской области обнаружили обломок реактивного снаряда "Ураган". / Фото: Андрей Небитов

Специалисты изъяли обломок снаряда от реактивной системы залпового огня.

В Вышгородском районе Киевской области правоохранители изъяли обломок российского реактивного снаряда "Ураган".

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Об опасной находке сообщил местный житель. Специалисты осмотрели и изъяли очередное доказательство преступлений, совершенных русскими солдатами против жителей области.

В Киевской области обнаружили обломок реактивного снаряда
В Киевской области обнаружили обломок реактивного снаряда "Ураган".

Небитов призвал не игнорировать правила безопасности и сразу сообщать о подозрительных предметах правоохранительным органам.

Напомним, в Киевской области обнаружили и обезвредили реактивную гранату и противотанковые мины (фото, видео).

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Дата публикации
Просмотры
586
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