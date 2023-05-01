В Киевской области обнаружили обломок реактивного снаряда "Ураган" (фото)

Специалисты изъяли обломок снаряда от реактивной системы залпового огня.
В Вышгородском районе Киевской области правоохранители изъяли обломок российского реактивного снаряда "Ураган".
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
Об опасной находке сообщил местный житель. Специалисты осмотрели и изъяли очередное доказательство преступлений, совершенных русскими солдатами против жителей области.
Небитов призвал не игнорировать правила безопасности и сразу сообщать о подозрительных предметах правоохранительным органам.
Напомним, в Киевской области обнаружили и обезвредили реактивную гранату и противотанковые мины (фото, видео).
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