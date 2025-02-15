В Киевской области обнаружили обломки вражеского БпЛА на льду (фото)

Угрозы для жителей остатки дрона не составляют.
В Киевской области на льду обнаружили обломки вражеского беспилотника.
Об этом сегодня, 15 февраля, сообщила пресс-служба ГСЧС.
"Люди заметили подозрительный предмет на льду водоема — примерно в 300 метрах от берега. Они сразу позвонили по телефону спасателям", — рассказали в ведомстве.
Спасатели достали на берег беспилотник
Выяснилось, что это остатки беспилотного летательного аппарата "Гербера", которые не представляли опасности.
Специалисты вытащили остатки беспилотника на берег и передали соответствующим специалистам для дальнейшего исследования.
Напомним, в Киеве на крышу частного домовладения упал неразорвавшийся вражеский беспилотник.