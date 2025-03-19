В Киевской области обнаружили обломки вражеского беспилотника (фото)

Враг в очередной раз атаковал Киевщину.

После очередной ночной атаки российских оккупантов жители одного из населенных пунктов Бучанского района обнаружили обломки беспилотника. На место сразу вызвали профессионалов.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Там подтвердили, что это остатки вражеского дрона-камикадзе "Герань-2".

"Напоминаем, что обломки БпЛА, ракет или других неизвестных предметов могут представлять смертельную угрозу!", — подчеркнули в ГСЧС.

Что делать, если вы заметили неизвестный предмет

не приближайтесь и не трогайте;

немедленно сообщите о находке по номеру 101 или 102;

предупредите окружающих об опасности.

Напомним, спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке в Чернигове, возникшем после удара вражеского беспилотника.

Читайте также: