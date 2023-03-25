В Киевской области обнаружили "новые" тела убитых украинцев — Небитов

283 жителя Киевской области после оккупации до сих пор остаются пропавшими без вести.

В Киевской области обнаружили 1 тыс. 374 тела убитых во время оккупации гражданских лиц. Правоохранители продолжают находить новые захоронения на деоккупированных территориях.

Об этом начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил в эфире информационного телемарафона.

Небитов отметил, что 283 жителя Киевской области после оккупации до сих пор остаются пропавшими без вести.

"На сегодняшний день мы имеем 1 тыс. 374 тела погибших гражданских украинцев, большинство из которых были убиты именно российской армией, именно из стрелкового оружия. 1 тыс. 174 тела идентифицированы, остаток у нас 200 тел. По всем телам мы провели соответствующие генетически- молекулярные экспертизы, изъятые ДНК, внесены в базу данных", – отметил он.

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В частности, Небитов призвал граждан обязательно сообщить информацию о людях у которых не было близких родственников.

Также он отметил, что 283 жителя Киевской области после оккупации до сих пор остаются пропавшими без вести.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявляет, что он якобы стремится к "мирному урегулированию" войны против Украины, но одновременно совершает новые военные преступления .