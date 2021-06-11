В Киевской области обнаружили "ночную волчицу" Залдостанова: пропагандистка призывала к введению войск РФ

Злоумышленница планировала активную провокационную кампанию в Сети накануне совместных учений Украины и НАТО.

В Киевской области пропагандистка призвала к введению войск РФ. Антиукраинская агитаторша использовала реальные онлайн-платформы международных общественных инициатив.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Также читайте Врал о проживании в Литве и получал деньги от РФ: детали нового скандала вокруг пророссийского блогера Шария

Оперативники спецслужбы установили, что агитаторша, жительница Киевской области, администрировала в одной из популярных социальных сетей антиукраинские ресурсы, на которых оправдывала и "легитимизовала" аннексию Крыма и российскую агрессию на востоке Украины.

Злоумышленница также размещала на международных онлайн-платформах общественных инициатив петиции с призывами к президенту РФ ввести на территорию Украины войска и присоединить юго-восток Украины к России. Затем, используя интернет-сообщества, агитаторша организовывала продвижение и сбор подписей за фейковые петиции.

Кроме того, женщина систематически распространяла публикации из пропагандистских российских информационных ресурсов и сообществ социальных сетей. Материалы дискредитировали подразделения Вооруженных Сил Украины в районе ООС и пропагандировали деятельность боевиков террористов "ДНР".

Задокументировано, что антиукраинскими настроениями агитаторша "вдохновлялась" во время посещения так называемых "байкерских слетов". Они были организованы байкерским клубом "Ночные волки" и его руководителем, "другом Путина", Александром Залдостановым.

По информации украинской спецслужбы, в ближайшее время злоумышленница планировала проведение активной провокационной кампании в сети Интернет накануне совместных военных учений Украины и НАТО.

Полученные в ходе досудебного следствия материалы, согласно выводам экспертиз, содержащили призывы к свержению конституционного строя Украины.

В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантки дела в одном из райцентров Киевщины изъяты мобильные устройства и компьютерная техника, содержащая доказательства ее преступной деятельности.

Сейчас следователями СБУ фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, Литва объявила персоной нон грата пророссийского пропагандиста Анатолия Шария. Его лишили статуса беженца и аннулировали все документы.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку