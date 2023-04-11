В Киевской области обнаружили и обезвредили реактивную гранату и противотанковые мины (фото, видео)

Реактивную противотанковую гранату обнаружил местный житель.
В Вышгородском районе Киевской области обнаружили реактивную противотанковую гранату и четыре противотанковых мины ТМ-62М.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
"Местный житель Вышгородского района пошел по лесной дороге в соседнее село, где наткнулся на реактивную противотанковую гранату. Мужчина немедленно вызвал правоохранителей", — говорится в сообщении.
Специалисты осмотрели прилегающую территорию, где в прошлом году проходили боевые действия, и обнаружили еще 4 противотанковые мины ТМ-62М. Взрывотехники произвели контролируемое обезвреживание боеприпасов.
Напомним, в Киеве вооруженный мужчина обстрелял магазин с покупателями (фото, видео).
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