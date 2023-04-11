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В Киевской области обнаружили и обезвредили реактивную гранату и противотанковые мины (фото, видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
257
Время на прочтение
1 мин
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В Киевской области обнаружили и обезвредили реактивную гранату и противотанковые мины (фото, видео)

Фото: Андрей Небитов

Реактивную противотанковую гранату обнаружил местный житель.

В Вышгородском районе Киевской области обнаружили реактивную противотанковую гранату и четыре противотанковых мины ТМ-62М.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Местный житель Вышгородского района пошел по лесной дороге в соседнее село, где наткнулся на реактивную противотанковую гранату. Мужчина немедленно вызвал правоохранителей", — говорится в сообщении.

Специалисты осмотрели прилегающую территорию, где в прошлом году проходили боевые действия, и обнаружили еще 4 противотанковые мины ТМ-62М. Взрывотехники произвели контролируемое обезвреживание боеприпасов.

Напомним, в Киеве вооруженный мужчина обстрелял магазин с покупателями (фото, видео).

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Просмотры
257
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