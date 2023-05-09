В Киевской области обнаружили части сбитой ракеты: есть разрушения инфраструктуры (фото)

Жертв в результате попадания нет.

В Киевской области утром 9 мая, на территории одного из населенных пунктов обнаружили части вражеской ракеты. Есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Но благодаря искусной работе противовоздушной обороны ВСУ удалось избежать человеческих жертв и превратить в металлолом очередную российскую крылатую ракету", — говорится в сообщении.

В Киевской области обнаружили части сбитой ракеты.

В Киевской области обнаружили части сбитой ракеты.

Напомним, в одном из районов Киевской области утром 9 мая полицейские обнаружили воронку, образовавшуюся после атаки оккупантов.

В ночь на 9 мая российские оккупанты осуществили запуски 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555 по Украине. Силы ПВО уничтожили 23 ракеты.

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