В Киевской области обнаружили большой ворон после ночной атаки россиян: фото

Повреждений из-за атаки врага нет.
В одном из районов Киевской области утром 9 мая полицейские обнаружили воронку, образовавшуюся после атаки армии Российской Федерации.
Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов.
По его словам, диаметр попадания составляет около 8 метров, а глубина – более 2,5. Потерпевшие и повреждения из-за атаки РФ отсутствуют, отметил Небитов.
"Правоохранители Киевщины обеспечивают охрану места происшествия, проводят осмотр. Призываю всех во время воздушной опасности проходить в укрытие", — добавил глава Национальной полиции Киевщины.
Напомним, в ночь на 9 мая российские кафиры осуществили запуски 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555 по Украине. Силы ПВО уничтожили 23 ракеты. Всего ночью произошло две волны российских обстрелов Украины.