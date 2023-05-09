В Киевской области обнаружили большой ворон после ночной атаки россиян: фото

В одном из районов Киевской области утром 9 мая полицейские обнаружили воронку, образовавшуюся после атаки армии Российской Федерации.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, диаметр попадания составляет около 8 метров, а глубина – более 2,5. Потерпевшие и повреждения из-за атаки РФ отсутствуют, отметил Небитов.

"Правоохранители Киевщины обеспечивают охрану места происшествия, проводят осмотр. Призываю всех во время воздушной опасности проходить в укрытие", — добавил глава Национальной полиции Киевщины.

В Киевской области полицейские обнаружили воронку после вражеского обстрела утром 9 мая. / Фото: Андрей Небитов

Полицейские 9 мая обнаружили образовавшуюся воронку после российского обстрела Киевской области. / Фото: Андрей Небитов

Напомним, в ночь на 9 мая российские кафиры осуществили запуски 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555 по Украине. Силы ПВО уничтожили 23 ракеты. Всего ночью произошло две волны российских обстрелов Украины.

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