В Киевской области обнаружили более 1350 погибших во время вторжения России: 300 до сих пор ищут

До сих пор не удалось выявить личности почти 200 погибших.

В Киевской области обнаружено 1369 тел мирных жителей, погибших с начала полномасштабного вторжения агрессорки России.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, 197 тел еще не удалось идентифицировать. Кроме того, 300 человек сейчас числятся без вести пропавшими.

"Национальная полиция продолжает помогать с первичной фиксацией, осмотром и назначением соответствующих экспертиз. Также правоохранители вручили более 50 подозрений военным РФ за совершение зверств на территории региона", подчеркнул Небитов.

В настоящее время правоохранители открыли более десяти тысяч уголовных производств по факту совершения преступлений российскими военными на территории области, большинство из которых передано на рассмотрение следователям СБУ.

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