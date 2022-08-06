В Киевской области обезвредили уже около 60 тыс. взрывоопасных предметов

В Киевской области пиротехники ГСЧС продолжают работы по разминированию территорий, обезвредили уже около 60 тысяч взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОВА.

Так, за последние сутки осуществлялось оперативное реагирование на заявки от населения на выявление взрывоопасных предметов в таких населенных пунктах:

Бучанского района – с. Липовка, с. Мотыжин, с. Гореничи, пгт Гостомель, с. Гавриловка, г. Буча;

Броварского района – с. Заворичи, с. Бервица;

Обуховского района – с. Гребни, с. Ходоров;

Вышгородского района – с. Сосновка, с. Запрудко, с. Ясногородка.

"Обследовали 34,05 га территории, из них — 18,68 га с/х угодий, 0,45 га — акватории водных объектов. Проверили 12 домохозяйств, 13,906 км автомобильных дорог, 1,85 км линий электропередач. Обезвредили 317 взрывных предметов", — говорится в сообщении.

Всего с начала работ проверено 1253 объекта и 1688 домохозяйств, 1253,165 км автомобильных дорог, 1312,925 км линий электропередач, 11,443 км газопровода.

Напомним, Кулеба сообщил, что Словения передаст оборудование для разминирования и поможет восстановить Харьков.

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