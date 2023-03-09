В Киевской области назначен новый заместитель начальника полиции: что известно

До недавнего времени Олег Петренко занимал должность главы Обуховского управления полиции Киевской области.
В Киевской области назначен новый заместитель начальника полиции. Им стал полковник полиции Олег Петренко.
Назначение прошло в четверг, 9 марта.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Согласно данным ведомства, свою службу в правоохранительных органах Олег Петренко начал в 1993 году, поступив в Киевское училище милиции МВД Украины. После получения высшего образования он работал в подразделениях уголовного розыска Киевской области, имеет значительный опыт работы на руководящих должностях.
До недавнего времени Петренко занимал должность главы Обуховского управления полиции Киевщины.
Напомним, 6 марта Кабмин назначил нового директора НАБУ.
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