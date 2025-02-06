В Киевской области нашли в поле неразорванную боевую часть российского беспилотника

В Киевской области местный житель обнаружил в поле подозрительный металлический предмет, похожий на часть беспилотника. Он сразу обратился к специалистам.

Об этом рассказали в Мобильном спасательном центре быстрого реагирования ГСЧС.

На место прибыли саперы, осмотревшие объект и установившие, что это боевая часть БпЛА "Герань-2" (российская версия иранского ударного дрона Shahed-136).

Взрывоопасный предмет был уничтожен на месте.

Жителей Киевщины призывают: в случае обнаружения каких-либо подозрительных предметов ни в коем случае не приближайтесь к ним и ни в коем случае не прикасайтесь, а немедленно звоните спасателям по номеру 101 или полиции — 102. Также необходимо предупредить об опасной находке находящихся рядом лиц.

Напомним, в Киевской области из Днепра выловили обломки вражеского беспилотника.

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