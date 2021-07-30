В Киевской области нашли тело мужчины, которого, вероятно, сбил грузовик: фото

В Киевской области нашли тело мужчины, которого, вероятно, сбил грузовик: фото

Патрульные также обнаружили грузовик, который, вероятно, причастен к ДТП с погибшим.

На обочине 97 км автодороги Киев — Харьков экипаж патрульных обнаружил тело мужчины без признаков жизни. Вокруг инспекторы заметили обломки грузового транспортного средства, которого на месте происшествия не было. Авария произошла сегодня, 30 июля, около 4 часов утра.

Впоследствии бориспольские патрульные обнаружили грузовик, который, вероятно, причастен к ДТП с погибшим.

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Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

Патрульные передали ориентировку другим экипажам, охраняли место происшествия и вызвали следователей.

В 5:00 утра на 45 км автодороги Киев — Харьков инспекторы остановили грузовик Volvo, за рулем которого был 55-летний мужчина. Транспортное средство имело признаки, характерные для ДТП: повреждение передней правой части и остатки красного вещества, похожего на кровь.

В дальнейшем все обстоятельства этого ДТП с погибшим будут устанавливать следователи.

Напомним, на 54 км автодороги Киев — Чернигов микроавтобус с пассажирами столкнулся с фурой. Есть пострадавшие.

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