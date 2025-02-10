В Киевской области нашли остатки российского беспилотника (фото)

В Киевской области саперы изъяли остатки российского беспилотника "Гербера".

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Обломки в Киевской области заметили местные жители. Заподозрив, что это фрагменты российского дрона, люди сообщили о находке соответствующим службам.

Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли безопасные остатки вражеского беспилотника и передали их для дальнейшего исследования.

"В который раз напоминаем: если вы заметили подозрительные предметы или обломки сбитых целей – немедленно звоните по телефону 101! Приближаться и прикасаться к ним запрещено! Соблюдение этих правил может спасти жизнь!" – подчеркнули чрезвычайники.

Остатки российского беспилотника "Гербера" в Киевской области / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Напомним, российская армия в ночь на 10 февраля атаковала Киев беспилотниками. Из-за падения обломков загорелось здание.