В Киевской области нашли обломки сбитой ракеты: фото

Ракетная опасность продолжается, находитесь в укрытиях.
Сегодня, 16 декабря, полицейские Киевщины обнаружили обломки сбитой вражеской ракеты.
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.
"Воздушная опасность продолжается. Только что обломки сбитой вражеской ракеты обнаружили полицейские Киевщины. Ракету уничтожили силы ПВО. Пострадавших, к счастью, нет", — проинформировал он.
Полицейские осматривают место происшествия и фиксируют последствия российского обстрела.
Напомним, после ракетной атаки произошло падение обломков на частные жилые дома на территории Броварской громады Киевской области. К счастью, никто не пострадал.
Обстрел Украины 16 декабря
Сегодня утром, 16 декабря, в нескольких областях Украины ракеты оккупантов ударили по энергетической инфраструктуре.
В результате ракетной атаки ряд городов остались без электроэнергии, тепла и воды.
По всей стране вводят экстренные аварийные отключения света.
Ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен.
По данным спикера командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, по Украине было выпущено более 60 ракет.
Из-за попадания по дому в Кривом Роге погибли два человека.
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