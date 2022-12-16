В Киевской области нашли обломки сбитой ракеты: фото

Сегодня, 16 декабря, полицейские Киевщины обнаружили обломки сбитой вражеской ракеты.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

"Воздушная опасность продолжается. Только что обломки сбитой вражеской ракеты обнаружили полицейские Киевщины. Ракету уничтожили силы ПВО. Пострадавших, к счастью, нет", — проинформировал он.

Полицейские осматривают место происшествия и фиксируют последствия российского обстрела.

Напомним, после ракетной атаки произошло падение обломков на частные жилые дома на территории Броварской громады Киевской области. К счастью, никто не пострадал.



Обстрел Украины 16 декабря

Сегодня утром, 16 декабря, в нескольких областях Украины ракеты оккупантов ударили по энергетической инфраструктуре.

В результате ракетной атаки ряд городов остались без электроэнергии, тепла и воды.

По всей стране вводят экстренные аварийные отключения света.

Ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен.

По данным спикера командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, по Украине было выпущено более 60 ракет.

Из-за попадания по дому в Кривом Роге погибли два человека.

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