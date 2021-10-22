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В Киевской области нашли мертвым 15-летнего парня: подробности и фото

В Киевской области нашли мертвым 15-летнего парня: подробности и фото

ГУ Национальной полиции в Киевской области

Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

На железнодорожной станции в Фастове Киевской области 22 октября нашли мертвым 15-летнего парня. Он погиб из-за удара электрическим током.

Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.

Тело парня нашли на путях. Правоохранители установили его личность. Это — 15-летний житель села Червоне Белоцерковского района. По предварительным данным, его ударило током, когда он перелезал через грузовой вагон.

От полученных травм несовершеннолетний погиб на месте трагедии.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай"). Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Львовщине ударом тока убило 24-летнего работника предприятий.

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