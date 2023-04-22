В Киевской области нашли голову парня: в полиции шокировали подробностями убийства

В Киевской области раскрыто резонансное преступление – убийство парня, части тела которого были найдены в разных территориальных громадах Бучанского района. Убил и расчленил тело парня его же отец.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

Установлено, что в с. Белогородка в частном садовом доме между отцом и сыном на почве долгосрочных неприязненных отношений во время распития спиртных напитков возник конфликт. Во время ссоры отец нанес удары руками по голове сына, после чего последний не подавал признаков жизни.

"С целью сокрытия совершенного преступления мужчина с помощью кухонного ножа расчленил тело потерпевшего путем отсечения головы от туловища. В дальнейшем на собственном автомобиле переместил туловище убитого в лесополосу на территории Белогородской территориальной громады. Голову сына он спрятал в кустарниках неподалеку от жилого комплекса в с. Софиевская Борщаговка", — рассказали в прокуратуре.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины в помещении гаража, в котором последний скрывался. Ему сообщено о подозрении по факту умышленного убийства (ст. 115 УК Украины). В суд подано ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Харькове мужчина сломал шею своему коллеге, находившемуся у него дома в гостях, после чего расчленил его. Через 7 месяцев после преступления прокуроры доказали вину убийцы, он будет отбывать 14 лет в тюрьме.

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