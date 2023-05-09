В Киевской области нашли еще одну сбитую ракету, которой россияне атаковали Украину: фото

В Киевской области нашли еще одну сбитую ракету, которой в ночь на 9 мая, российские террористы атаковали Украину.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Вражескую ракету, сбитую системой ПВО, обнаружили в одном из районов Киевской области. На месте происшествия уже работают взрывотехники.

В полиции сообщили, что разрушений инфраструктуры и пострадавших из-за сбитой ракеты нет.

В настоящее время ее обломки изучают специалисты.

Ракетный удар 9 мая

В ночь на 9 мая российские террористы запустили по Украине 25 ракет, из которых 23 удалось сбить.

9 мая на территории одного из населенных пунктов Киевской области обнаружены части вражеской ракеты. Есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры.

Две крылатые ракеты рухнули на территории Черкасской области. Обошлось без пострадавших. На месте одного из "прилетов" возник незначительный пожар.

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