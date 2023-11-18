В Киевской области напали на известного журналиста-расследователя во время съемок: видео

Когда охрана одного из посетителей ресторана "Тандыр" заметила съемку, начала светить дальним светом и блокировать авто журналистов.

На журналиста-расследователя Михаила Ткача было совершено нападение у ресторана "Тандыр" в поселке Козин Киевской области.

Об этом сообщил сам Михаил Ткач в комментарии "Украинской правде".

Журналист сообщил, что в пятницу, 17 ноября, около 23:20 журналисты проводили съемку возле ресторана "Тандыр", где заметили, в частности, бывших высокопоставленных сотрудников Офиса генпрокурора. Возле ресторана было много автомобилей.

Когда охрана одного из посетителей заметила съемку, начала светить дальним светом и блокировать авто журналистов.

"Я вышел из автомобиля, сообщил, что я журналист "Украинской правды". Охранники начали меня блокировать, а один подошел и ударил по камере, а также нанес мне удар", — рассказал Ткач.

Стоит отметить, что год назад, 13 октября 2022 года, Михаила Ткача на пешеходном переходе сбила машина, он получил ушибы. "Я не склонен связывать этот случай с профессиональной деятельностью, но и водителя ВАЗа, который нажал газ перед пешеходным и передо мной, тоже сложно понять", — написал тогда Ткач.

Напомним, в феврале 2022 года в аэропорту Днепра вооруженные люди набросились на съемочную группу "Украинской правды".

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