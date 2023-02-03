В Киевской области начали набор добровольцев для укрепления во время наступления: что известно

Добровольцы могут самостоятельно выбрать бригаду, в ряды которой хотят присоединиться.

Министерство внутренних дел объявило о формировании нескольких дополнительных бригад Национальной гвардии, Национальной полиции и Государственной пограничной службы. Жителей Киевской области призывают присоединиться к ним.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

"Они должны укрепить наши силы в будущем наступлении", — отметили в КОВА.

Сообщается, что добровольцы могут самостоятельно выбрать бригаду, в ряды которой хотят присоединиться. Среди них "Азов", "Спартан", "Рубіж", "Червона калина", "Сталевий кордон", "Кара-Даг", "Лють" та "Буревій".

Основа новых бригад – офицеры и солдаты, имеющие немалый боевой опыт. Пополнение новых бригад будет происходить исключительно из добровольцев.

Подробнее о наборе можно узнать на сайте Гвардія Наступу. Представить анкету можно в определенных Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).

Напомним, министр обороны Алексей Резников назвал вероятную дату нового наступления России. Он призвал страны НАТО предоставить Украине большее вооружение. Направлениями нового наступления, возможно, станут юг и восток.

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