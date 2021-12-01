В Киевской области на железнодорожном вокзале нашли 16-летнего парня из 80% ожогов тела

В Киевской области на железнодорожном вокзале нашли 16-летнего парня из 80% ожогов тела

Потерпевший в реанимации.

В г. Буча Киевской области на железнодорожном вокзале в среду, 1 декабря, нашли без сознания 16-летнего парня. У подростка диагностировали 80% ожогов тела.

Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.

По данным следствия, 16-летний парень не захотел переходить колею пешеходным мостом и решил перелезть через вагон поезда. Во время этого он курткой зацепился за электрические провода, получил 80% ожогов и упал.

Пострадавшего между путями увидели случайные прохожие, вызвавшие полицию. Парень был госпитализирован в реанимацию.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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