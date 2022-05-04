В Киевской области на вражеских минах подорвались два спасателя и водитель трактора

Российские оккупанты, когда отступали из Киевской области, оставляли после себя много опасных взрывных снарядов.
В частности, враг миновал территорию области, где успел оккупироваться.
Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов, сегодня, 4 мая, на вражеских минах подорвались двое спасателей и водитель трактора.
В частности, тракторист засевал поле возле села Гоголев. Водитель наткнулся на противотанковую мину. 35-летний потерпевший получил осколочные ранения обеих рук, а также правого бедра.
Спасатели ГСЧС натолкнулись на вражескую мину в Зоне отчуждения. Взрывом разнесло кабину пожарной машины, пострадавших госпитализировали с разными степенями тяжести. Возле места детонации обнаружили и обезвредили еще пять вражеских мин.
"В который раз напоминаю жителям Киевской области, что сейчас не время терять бдительность. Опасность мин и других смертельных "подарков" оккупантов остается. Будьте осторожны, обходите лесные дороги, полевые пути и обочины автотрасс в районах, которые были в оккупации", — говорится в сообщении .
Напомним, сегодня, 4 мая, в Киевской области обнаружены тела еще четырех погибших в результате российской агрессии, среди которых 10-летняя девочка.
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