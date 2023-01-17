В Киевской области на реке Рось под лед провалились четверо детей: двое спасены, двое погибли (видео)

У реки проходил мужчина, увидев, что дети тонут, бросился на помощь, за два ныряния в ледяную воду смог спасти двух девочек 2008 г.р. и 2010 г.р.

В Киевской области на реке Рось под лед провалились четверо детей: двоих удалось спасти, а двое детей погибли.

Об этом сообщает ГСЧС Киевщины.

"17 января в 15:55 в Службу спасения Белоцерковского района поступило сообщение, что на р. Рось на льду провалилось четверо детей. По предварительным данным, мимо реки проходил мужчина, увидев, что дети тонут, бросился на помощь. За два ныряния в ледяную воду смог спасти двух девочек 2008 г.р. и 2010 г.р., третью девочку достали спасатели, но, к сожалению, ребенок умер в больнице", — говорится в сообщении.

Позже было найдено тело четвертого ребенка.

Напомним, в Киевской области мужчина спас собаку, но сам провалился под лед и утонул.

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