В Киевской области на пороге собственного дома нашли тело женщины с двумя огнестрельными ранениями: что известно

Погибшей оказалась 58-летняя жительница села Дубовое Броварского района.
Полиция Киевщины расследует обстоятельства убийства женщины в Дубове. Ее тело обнаружило на пороге дома с двумя огнестрельными ранениями.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
18 июля в полицию обратилась гражданка, которая сообщила, что ее мать не выходит на связь и не вышла на работу. Также женщина отметила, что разговаривала с ней ужина, 17 июля.
Выехавшие на место происшествия полицейские Броварского управления полиции Киевщины установили личность умершей: это — 58-летняя местная жительница, тело которой находилось на пороге дома, в котором она проживала.
Сотрудники полиции при осмотре тела обнаружили два огнестрельных ранения.
Правоохранители работают над установлением лиц, причастных к совершению преступления и проводят оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия.
По факту умышленного убийства следователи приступили к досудебному расследованию.
"Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией по этому событию, просим сообщать на спецлинию "102", — просят у полиции.
Напомним, в Киеве врачей обвиняют в смерти 31-летнего воина ВСУ.
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