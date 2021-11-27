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В Киевской области на годовщину Голодомора свергли памятник НКВД: фото, видео

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В Киевской области на годовщину Голодомора свергли памятник НКВД: фото, видео

Кадр із відео

По данным активистов, эта каменная брыла много лет была местом поклонения для расформированного "Беркута".

В поселке Калиновка Броварского района Киевской области в субботу, 27 ноября, повалили памятник НКВД.

Об этом сообщили на телеграмм-канале молодежной организации "Гонор Киев".

"В день памяти жертв Голодомора мы и другие неравнодушные граждане решили, что пора снести памятник палачам НКВД", — говорится в сообщении.

Фото:
Фото: "Гонор. Киев"

Активист Сергей Стерненко рассказал, что активисты во время демонтажа якобы нашли там венок от "Нацгвардии".

"Эта каменная брыла много лет была местом поклонения для расформированного "Беркута", а сегодня там был обнаружен еще и венок от "Нацгвардии". Любители "советских" оккупантов из полиции уже пытаются преследовать декоммунизаторов", — написал Стерненко.

Напомним, НКВД 80 лет назад начал массовые расстрелы в тюрьмах в западной Украине. Тогда убили более 20 тыс. человек.

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