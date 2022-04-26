В Киевской области на этой неделе работу саперных служб сосредоточат на кладбищах — Павлюк

В Киевской области на этой неделе работу саперных служб сосредоточат на кладбищах — Павлюк

Глава Киевской ОВА также сообщил, что в регионе количество блокпостов уже уменьшено на 50% с возможностью их восстановления в критические моменты.

В Киевской области на этой неделе планируется сосредоточить работу саперных служб на кладбищах, и люди через городских голов будут знать, какое кладбище разминировано.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

"На этой неделе мы планируем сосредоточить работу саперных служб на кладбищах, чтобы люди могли там побывать на поминальные дни. Для этого большинство групп по разминированию будет работать там", – сказал он.

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Павлюк объяснил, что городские головы все время контролируют ситуацию, и люди через городских голов будут знать, какое кладбище разминировано, а на какие, к сожалению, доступ еще запрещен.

Глава Киевской военной администрации отметил, что сейчас в Киевской области работают и саперы из других регионов. Более 5,5 тысячи гектаров территории проверено и более 22 тысяч боеприпасов обезврежено, но 743 тысяч гектаров территории еще могут иметь взрывоопасные предметы.

Что касается восстановления инфраструктуры, то, по словам Павлюка, электроэнергию осталось восстановить в 99 населенных пунктах из 492, газоснабжение — в 14 из 119, а воду — только 10 населенных пунктов еще не имеют водоснабжения. На момент окончания боевых действий было 123. До конца мая эти мероприятия планируют закончить.

Павлюк также сообщил, что в Киевской области количество блокпостов уже уменьшено на 50% с возможностью их восстановления в критические моменты.

Он также сообщил, что очень активно идет восстановление взорванных мостов: 37 мостов было уничтожено, сейчас 11 переправ восстановлено, на остальных 28 переправах и мостах ведутся активные работы и до конца апреля они будут восстановлены.

Напомним, в Киевской области чрезвычайники обследовали 74 километра автомобильных дорог: обезвредили 21 тысячу бомб.

К слову, разминирование всей деоккупированной территории Киевской области может занять около года.

Киевскую область до сих пор очищают от взрывоопасных предметов

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