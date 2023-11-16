В Киевской области мужчина заказывал сексуальные услуги у сутенера-ФЛП: все закончилось судом

В Киевской области к испытательному сроку приговорили сутенера-ФЛП, которая организовала оказание сексуальных услуг: она нашла шестерых выезжавших к клиентам девушек.

Об этом говорится в приговоре Броварского горрайонного суда в Киевской области.

Женщина организовала бордель в Киеве

По данным суда, женщина в 2022 году нашла шестерых девушек и организовала предоставление клиентам секс-услуг в Киеве и Киевской области. За свою "работу" она брала 40-50% от стоимости предоставления "услуг".

Она подыскивала клиентов в мессенджере и на одном из сайтов, специализирующихся на подобном. Затем девушки приезжали к мужчинам.

Клиент трижды заказывал проституток

В материалах суда указано, что 25 января 2023 в сутенеру позвонил клиент, которому та сказала, что девушка может к нему приехать и предоставить секс-услуги. За такси должен платить клиент. На это мужчина согласился, после интима он заплатил девушке 10 тысяч гривен.

31 января 2023 г. этот же клиент заявил, что хочет лично приехать в квартиру, где девушки предоставляют свои услуги и сутенер согласилась. Там ему предложили две девушки по выбору. После того как он выбрал одну из них и получил интим, он заплатил 2 тыс. грн в час.

20 февраля 2023 года мужчина снова "заказал" у сутенера девушку в гостиницу и заплатил за ее "услуги" 5 тыс. грн.

Как это удалось задокументировать следствию, в материалах суда не указано.

Объяснение сутенера

По сути сутенерша вину признала и раскаялась. Она объяснила, что воспитывает двоих детей, ее муж умер, а потому ей нужны были деньги. Что касается девушек, она заявила, что они тоже были в сложном материальном положении и им нужно было место для проживания, которое она им гарантировала. Она просила строго ее не наказывать.

Приговор суда

Во время приговора суд учел, что женщина ФЛП, ранее не судимая и вдова, которая воспитывает двоих детей. Также она добровольно пожертвовала деньги на ВСУ, сумма в материалах суда не указана.

Женщину признали виновной по ч. 1 и ч. 2 ст. 303 УК Украины. Ее приговорили к 4 годам лишения свободы, заменив реальный срок на 1 год испытательного. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Одессе полицейский организовал сеть борделей для иностранцев.

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