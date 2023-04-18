В Киевской области мужчина забил собаку до смерти

В Киевской области в Белоцерковском районе мужчина забил собаку до смерти.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"17 апреля правоохранителям сообщили о факте избиения собаки в селе Сорокотяги. Полицейские выяснили, что нападающий забил насмерть животное деревянной палкой", — говорится в сообщении полиции.

Следователи Белоцерковского управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными.

Фото: Полиция Киевской области

Напомним, в Березани на Киевщине отравили беспризорных собак. Местные жители говорят, что собак отравили таблетками, животные скулили и умирали в страшных муках.

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