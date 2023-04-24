В Киевской области мужчина выпал с 9 этажа: очевидцы говорят, что перед смертью он кричал, что "Россия победила"

Полиция расследует причины самоубийства.
В городе Обухов Киевской области в понедельник, 24 апреля, из окна многоэтажки выпал мужчина и погиб. Очевидцы утверждают, что перед смертью он кричал, что "Россия победила".
Об этом пишут в группе "Подслушано Обухов" и подтвердили в полиции Киевщины.
"На Песчаной какой-то мужчина с утра кричал "Россия пабедила, слава люциферу", а затем выбросился с 9 этажа", — говорится в сообщении в соцсетях.
В полиции Киевщины сообщили, что 40-летний местный житель совершил самоубийство. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
"В Обуховское управление полиции Киевщины поступило сообщение от очевидцев — мужчина выпрыгнул из окна 9 этажа. От полученных травм 40-летний житель города Обухов скончался до приезда медиков", — сообщили правоохранители.
Напомним, в Киеве представители военкомата раздавали повестки на собрании "дрифтеров".
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