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В Киевской области мужчина выпал с 9 этажа: очевидцы говорят, что перед смертью он кричал, что "Россия победила"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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В Киевской области мужчина выпал с 9 этажа: очевидцы говорят, что перед смертью он кричал, что "Россия победила"

В Обухове мужчина выпал с 9 этажа с якобы криками о "победе России". / Фото: Полиция Киевской области

Полиция расследует причины самоубийства.

В городе Обухов Киевской области в понедельник, 24 апреля, из окна многоэтажки выпал мужчина и погиб. Очевидцы утверждают, что перед смертью он кричал, что "Россия победила".

Об этом пишут в группе "Подслушано Обухов" и подтвердили в полиции Киевщины.

"На Песчаной какой-то мужчина с утра кричал "Россия пабедила, слава люциферу", а затем выбросился с 9 этажа", — говорится в сообщении в соцсетях.

В полиции Киевщины сообщили, что 40-летний местный житель совершил самоубийство. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

"В Обуховское управление полиции Киевщины поступило сообщение от очевидцев — мужчина выпрыгнул из окна 9 этажа. От полученных травм 40-летний житель города Обухов скончался до приезда медиков", — сообщили правоохранители.

Напомним, в Киеве представители военкомата раздавали повестки на собрании "дрифтеров".

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Дата публикации
Просмотры
1756
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