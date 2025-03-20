Пострадавшая 54-летняя женщина с ожогами головы и рук срочно доставлена в больницу.

В Киевской области мужчина во время ссоры облил жену керосином и поджег. Происшествие произошло в селе Грузское Фастовского района.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

На днях в полицию поступило сообщение от медиков о том, что с ожогами головы и рук была госпитализирована пострадавшая жительница села Грузское.

"Поліцейські оперативно встановили та затримали зловмисника. Правоохоронці з'ясували, що між 43-річним чоловіком та його 54-річною співмешканкою виник словесний конфлікт. У розпалі сварки фігурант взяв пляшку з легкозаймистою рідиною та облив обличчя й одяг потерпілої, після чого підпалив. Надалі фігурант вийшов з будинку та втік", – йдеться у повідомленні.

Сотрудники Фастовского управления полиции Киевщины задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по факту покушения на умышленное убийство. Следствие продолжается.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, под Киевом мужчины жестоко расправились над собутыльником: они его подожгли и бросили в яму.

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