Пострадавшая 54-летняя женщина с ожогами головы и рук срочно доставлена в больницу.
В Киевской области мужчина во время ссоры облил жену керосином и поджег. Происшествие произошло в селе Грузское Фастовского района.
Об этом сообщила полиция Киевской области.
На днях в полицию поступило сообщение от медиков о том, что с ожогами головы и рук была госпитализирована пострадавшая жительница села Грузское.
"Поліцейські оперативно встановили та затримали зловмисника. Правоохоронці з'ясували, що між 43-річним чоловіком та його 54-річною співмешканкою виник словесний конфлікт. У розпалі сварки фігурант взяв пляшку з легкозаймистою рідиною та облив обличчя й одяг потерпілої, після чого підпалив. Надалі фігурант вийшов з будинку та втік", – йдеться у повідомленні.
Сотрудники Фастовского управления полиции Киевщины задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по факту покушения на умышленное убийство. Следствие продолжается.
Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, под Киевом мужчины жестоко расправились над собутыльником: они его подожгли и бросили в яму.
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