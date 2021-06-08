В Киевской области мужчина в ссоре оскорблял жену, а потом облил бензином и поджег

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Мужчина поджег свою жену во время пьяной ссоры в селе Юхны Киевской области. Он вылил на женщину почти литр бензина. Его задержали и сообщено о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в области.

Как оказалось, супруги поссорились во время семейного застолья. Мужчина начал оскорблять женщину, и она, в свою очередь, выгнала его из дома.

В результате мужчина начал запугивать жену и угрожать поджогом дома. После чего 61-летний владелец дома взял в подсобке пластиковую бутылку с горючим емкостью почти 1 литр, вылил бензин на жену и поджег.

Сначала загорелась пол, а потом одежда и тело потерпевшей. К счастью, 55-летняя женщина выбежала во двор и самостоятельно потушила огонь.

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Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу. У нее ожоги I-III степеней.

Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Все вещественные доказательства изъяты.

Следователи Обуховского районного управления полиции сообщили ему о подозрении по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит до 15 лет заключения.

Напомним, в Одесской области мужчина пытался убить свою соседку. Он облил ее легковоспламеняющимся веществом и поджег.

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