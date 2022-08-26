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В Киевской области мужчина угрожал взорвать школу и садик — Небитов (фото)

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© facebook/Андрей Небытов
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Полиция установила личность злоумышленника и через несколько часов уже задержала его.

В Киевской области задержали мужчину, который угрожал взорвать школу и садик.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Глава полиции Киевщины опубликовал фото задержанного, отметив, что сегодня этот 31-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил, что заложил бомбу в учебных заведениях на Белоцерковщине.

"Вместе со спасателями наши кинологи и взрывотехники обследовали целый ряд учебных заведений, однако никаких взрывных устройств не обнаружили. Уже через несколько часов мы установили и задержали злоумышленника. В доме местного жителя изъяли и мобильный телефон, из которого осуществили фейковую угрозу заминирования", — отметил он. 

Небытов напомнил, что за ложное сообщение об угрозе безопасности граждан мужчине грозит лишение свободы сроком от четырех до восьми лет.

Напомним, в Обухове под Киевом 35-летний уроженец Виннитчины ограбил на остановке бывшую жену.

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