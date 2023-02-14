В Киевской области мужчина убил молотком соседа: что рассказал злоумышленник полиции (видео)

На Киевщине мужчина ударил молотком своего соседа и пытался сбежать, однако злоумышленника задержали правоохранители и объявили ему подозрение.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

По информации правоохранителей, в одном из жилых домов в городе Боярка Киевской области обнаружили окровавленное тело мужчины.

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Полицейские выяснили, что соседи вместе употребляли алкоголь, когда между ними возник конфликт. 48-летний хозяин ударил молотком своего 45-летнего оппонента и от полученных травм тот умер на месте.

"Распивал дома напитки с соседом. Начал мне угрожать, избил меня. Перед тем, как он меня избивал, я от него требовал, чтобы он оставил меня в покое и пошел домой. Взял молоток, я был злой на него, на нервах и ударил его по голове. Затем испугался, что он меня побьет, и еще два раза ударил. Увидел, что он умер", – рассказал злоумышленник.

Правоохранители задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания. По факту умышленного убийства следователи сообщили фигуранту о подозрении. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ударил молотком по голове и пытался скрыться: Полиция Киевщины сообщила о подозрении злоумышленнику В одном из жилых домов в городе Боярка было обнаружено окровавленное тело мужчины. Полицейские выяснили, что при распитии алкогольных напитков между соседями возник конфликт. 48-летний хозяин ударил молотком своего оппонента. От полученных травм 45-летний потерпевший скончался на месте. Правоохранители задержали злоумышленника и поместили в изолятор временного содержания. По факту умышленного убийства и процессуальному руководству Фастовской окружной прокуратуры следователи сообщили фигуранту о подозрении [ч. 1 ст. 115 УК]. Ему грозит до 15 лет за решеткой. Узнайте об оперативных и достоверных новостях Киевщины на нашем Telegram-канале https://t.me/policekyivregion. #полиция #полицияКиевщины МВД Украины Национальная полиция Украины Телеканал "Прямой" Факты недели Цензор.НЕТ Общественное Новости Факты ICTV РБК Украина Украинская правда ТСН УНИАН УНН — Украинские Национальные Новости Киевщина 24/7 Жизнь и слово РБК Украина Obozrevatel + Взгляд Киевщина — информационное агентство Моя Киевщина Фастовское районное управление полиции Опубликовано Полиция Киевской области Вторник, 14 февраля 2023 г.

Напомним, в Киеве пассажир маршрутки нанес водителю многочисленные удары ножом, украл из салона выручку и сбежал. Злоумышленника задержали правоохранители.

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