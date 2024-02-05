В Киевской области мужчина развращал 11-летнюю племянницу сожительницы

48-летний уроженец Черкасской области заставлял девочку раздеваться и совершал развратные действия в отношении нее.
На Киевщине злоумышленник развращал 11-летнюю племянницу сожительницы.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Сообщение о развращении малолетнего ребенка поступило от матери потерпевшей.
Как установили правоохранители, 48-летний уроженец Черкасской области заставлял девочку раздеваться и совершал развратные действия в отношении нее.
По факту совершения развратных действий в отношении малолетнего лица, при процессуальном руководстве Киево-Святошинской окружной прокуратуры, следователи Бучанского управления полиции Киевщины сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Следующие восемь лет фигурант может провести за решеткой.
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Напомним, в Киевской области разоблачили супругов-извращенцев, которые развращали, насиловали и снимали порно с детьми.
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