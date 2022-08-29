В Киевской области мужчина проведет пять лет за решеткой за развратные действия в отношении 6-летней племянницы

Злоумышленник приглашал племянницу к себе домой под разными предлогами, там он неоднократно совершал развратные действия в отношении девочки.

Житель Киевщины приговорен к пяти годам лишения свободы за развратные действия в отношении шестилетней племянницы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

"При поддержке публичного обвинения прокурорами Обуховской окружной прокуратуры мужчине вынесен приговор за совершение развратных действий в отношении малолетнего лица (ч. 2 ст. 156 УК Украины). Он приговорен к пяти годам лишения свободы", — говорится в сообщении.

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Ювенальные прокуроры в суде доказали, что проживающий по соседству с потерпевшей житель Обуховского района приглашал шестилетнюю племянницу к себе домой под разными предлогами. Там он неоднократно совершал развратные действия в отношении девочки.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину.

Также суд удовлетворил гражданский иск в пользу потерпевшей о возмещении морального вреда в сумме 100 тыс. грн.

Напомним, в Киеве 40-летней женщине сообщили о подозрении по факту хранения и сбыта детской порнографии. Вероятно, она привлекала к созданию порноконтента своих детей 9 и 14 лет.

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