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В Киевской области мужчина посадил гражданскую жену на цепь: видео

В Киевской области мужчина посадил гражданскую жену на цепь: видео

Женщина просидела четыре часа, прикованная к батарее / Фото: ГСЧС в Киевской области

Спасатели перерезали цепь гидравлическими ножницами.

В Киевской области мужчина посадил на цепь гражданскую жену. Сожитель приковал 26-летнюю женщину к батарее и ушел.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Киевской области.

Удивительное событие произошло в Бориспольском районе. К спасателям за помощью обратились полицейские. Надо было перерезать металлическую цепь.

Как рассказали в Главном управлении ГСЧС в Киевской области, прибывшие на место происшествия спасатели увидели женщину, прикованную цепью к трубе отопления. В доме также находились двое ее родственников.

Женщина рассказала, что ее приковал в доме сожитель, а сам ушел. Она просидела около четырех часов.

Спасатели перерезали цепь гидравлическими ножницами.

 

Опубликовано Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области Понедельник, 19 февраля 2024 г.

Напомним, в Киевской области школьник нашел шар и проглотил его, мальчику пришлось делать операцию.

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