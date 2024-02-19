В Киевской области мужчина посадил гражданскую жену на цепь: видео

Спасатели перерезали цепь гидравлическими ножницами.
В Киевской области мужчина посадил на цепь гражданскую жену. Сожитель приковал 26-летнюю женщину к батарее и ушел.
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Киевской области.
Удивительное событие произошло в Бориспольском районе. К спасателям за помощью обратились полицейские. Надо было перерезать металлическую цепь.
Как рассказали в Главном управлении ГСЧС в Киевской области, прибывшие на место происшествия спасатели увидели женщину, прикованную цепью к трубе отопления. В доме также находились двое ее родственников.
Женщина рассказала, что ее приковал в доме сожитель, а сам ушел. Она просидела около четырех часов.
Спасатели перерезали цепь гидравлическими ножницами.
Опубликовано Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области Понедельник, 19 февраля 2024 г.
Напомним, в Киевской области школьник нашел шар и проглотил его, мальчику пришлось делать операцию.
Читайте также: