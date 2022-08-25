В Киевской области мужчина под действием галлюциногенных грибов задушил сожительницу

В Ирпене задержан 26-летний мужчина, который задушил свою сожительницу после того, как употреблял отвар галлюциногенных грибов.
По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, а мужчину поместили в изолятор временного содержания.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
"Под действием зелья, у него вспыхнула ссора с 25-летней сожительницей — уроженкой Черкасской области. Разозлившись, он взял веревку и задушил любимую", — говорится в сообщении полиции.
Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет за решеткой.
Ранее стало известно, что в Черкассах во время застолья мужчина нанес товарищу около 30 ножевых ранений. Последний скончался в больнице.
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