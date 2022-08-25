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В Киевской области мужчина под действием галлюциногенных грибов задушил сожительницу

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В Киевской области мужчина под действием галлюциногенных грибов задушил сожительницу

Фото: pixabay.com

В Ирпене задержан 26-летний мужчина, который задушил свою сожительницу после того, как употреблял отвар галлюциногенных грибов.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, а мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

"Под действием зелья, у него вспыхнула ссора с 25-летней сожительницей — уроженкой Черкасской области. Разозлившись, он взял веревку и задушил любимую", — говорится в сообщении полиции.

Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет за решеткой.

Ранее стало известно, что в Черкассах во время застолья мужчина нанес товарищу около 30 ножевых ранений. Последний скончался в больнице.

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