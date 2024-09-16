На Киевщине мужчина облил бензином и поджег сожительницу: что ему грозит

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
В Фастовском районе Киевской области мужчина во время конфликта облил сожительницу бензином и поджег, в результате чего она погибла на месте.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Инцидент произошел 13 сентября. В местное райуправление полиции поступило сообщение о пожаре в селе Великие Гуляки. В доме находилась 62-летняя хозяйка. Пожарные потушили огонь, однако спасти женщину не удалось.
Полицейские оперативно задержали поджигателя. Мужчина пояснил, что во время распития спиртных напитков между ним и женщиной произошла ссора. Злоумышленник сначала взял канистру с бензином, ударил сожительницу по голове, а затем облил бензином и поджег.
Выйдя из дома во двор, он подпер входную дверь палкой, чтобы женщина не смогла спастись.
Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УКУ) и умышленного повреждении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УКУ). Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина забил до смерти 33-летнюю приятельницу, а ее тело закопал в лесу.
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