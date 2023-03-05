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В Киевской области мужчина на глазах у жены облил себя бензином и поджег: что случилось (фото, видео)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1479
Время на прочтение
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В Киевской области мужчина на глазах у жены облил себя бензином и поджег: что случилось (фото, видео)

Фото: Андрей Небитов

У мужчины диагностировали тяжелые ожоги.

В поселке Красиловка Киевской области в воскресенье, 5 марта, мужчина на глазах у жены облил себя бензином и поджег. Его госпитализировали.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

60-летний житель Красиловки пытался совершить самоубийство. Он на глазах у жены облил себя бензином, после чего поджег.

Полицейские и спасатели прибыли на место происшествия и помогли медикам госпитализировать потерпевшего.

© Андрей Небитов
Фото: Андрей Небитов

"Полиция Киевщины выясняет обстоятельства инцидента. Призываю граждан быть внимательными к своим родным. В случае критических ситуаций, угрозы жизни или здоровью сразу сообщайте в полицию", — написал Небитов.

Напомним, в Одессе вблизи многоэтажного дома по улице А. Воробьева обнаружили тело 13-летней девушки.

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Дата публикации
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1479
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