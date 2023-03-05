В Киевской области мужчина на глазах у жены облил себя бензином и поджег: что случилось (фото, видео)

В поселке Красиловка Киевской области в воскресенье, 5 марта, мужчина на глазах у жены облил себя бензином и поджег. Его госпитализировали.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

60-летний житель Красиловки пытался совершить самоубийство. Он на глазах у жены облил себя бензином, после чего поджег.

Полицейские и спасатели прибыли на место происшествия и помогли медикам госпитализировать потерпевшего.

Фото: Андрей Небитов