В Киевской области мужчина на глазах у жены облил себя бензином и поджег: что случилось (фото, видео)

У мужчины диагностировали тяжелые ожоги.
В поселке Красиловка Киевской области в воскресенье, 5 марта, мужчина на глазах у жены облил себя бензином и поджег. Его госпитализировали.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
60-летний житель Красиловки пытался совершить самоубийство. Он на глазах у жены облил себя бензином, после чего поджег.
Полицейские и спасатели прибыли на место происшествия и помогли медикам госпитализировать потерпевшего.
"Полиция Киевщины выясняет обстоятельства инцидента. Призываю граждан быть внимательными к своим родным. В случае критических ситуаций, угрозы жизни или здоровью сразу сообщайте в полицию", — написал Небитов.
Напомним, в Одессе вблизи многоэтажного дома по улице А. Воробьева обнаружили тело 13-летней девушки.
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