В Киевской области мужчина изнасиловал племянницу: как его накажут

Девочке на момент изнасилования было 14 лет.

В Киевской области пьяный мужчина изнасиловал свою племянницу. На момент изнасилования девочке было 14 лет.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

В прокуратуре рассказали, что следующие девять лет осужденный проведет в тюрьме.

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"Прокуроры в суде доказали, что в декабре 2019 года в Фастовском районе 14-летняя школьница пришла в гости к своему родному дяде. Пьяный мужчина закрыл за племянницей дверь и изнасиловал", — говорится в сообщении.

Как рассказали в Киевской областной прокуратуре, младший брат и подружка услышали крики девушки. Через окно они увидели, как мужчина ее насилует. Дети позвонили по телефону ее матери, которая и вызвала полицию.

При поддержке публичного обвинения ювенальными прокурорами Киево-Святошинской окружной прокуратуры суд признал мужчину виновным в изнасиловании несовершеннолетней — ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса.

Правоохранители призывают родителей обсуждать с детьми потенциальные опасные ситуации и способы их избежать. Поощрять детей быть открытыми и сообщать о любом типе сексуального насилия. Быть внимательны к изменениям в их поведении. В случае получения информации о том, что ребенок стал жертвой насилия, правоохранители призывают безотлагательно обращаться в полицию.

Напомним, жителя Киевщины задержали по подозрению в изнасиловании собственной 9-летней дочери.

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